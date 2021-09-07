Полицейские Челябинска задержали офисного вора

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в совершении серии многочисленных краж из офисов и организаций. На данный момент установлена причастность подозреваемого к совершению семи эпизодов.



Челябинскими полицейскими задержан не работающий житель города Копейска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, который подозревается в совершении серии краж из офисов и организаций.

«В помещениях, воспользовавшись невниманием работников или их отсутствием, мужчина свободным доступом похищал товарно-материальные ценности: телевизоры, смесители, ноутбуки, сотовые телефоны, косметические товары и денежные средства. Сумма ущерба составила порядка 280 000 рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных противоправных деяний на территории города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемый заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Мужчине избирается мера пресечения.