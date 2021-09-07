07.09.2021
ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%
07.09.2021
На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки
07.09.2021
В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки
07.09.2021
Полицейские Челябинска задержали офисного вора
07.09.2021
В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены
07.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
Полицейские Челябинска задержали офисного вора
07.09.2021
Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч
07.09.2021
В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021