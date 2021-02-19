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Полицейские Челябинска задержали юного автомобильного «серийника»

В Челябинске инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в кражах колпаков с пяти автомобилей, совершенных в Курчатовском районе. Им оказался 19-летний житель города. Похищенное он не успел продать.

Сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ-2120». Во время проверки документов водитель начал явно нервничать, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого обнаружили в багажнике 20 автомобильных колпаков. С целью дальнейшего разбирательства молодой человек доставлен в отдел полиции.

Полицейскими установлено, что данные колпаки задержанный похитил с автомашин различных марок на территории Курчатовского района незадолго до задержания. Стоимость одного комплекта составляет порядка 6 000 - 8 000 рублей.

«Все потерпевшие установлены, похищенное возвращено владельцам. По установленным эпизодам противоправной деятельности подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщила заместитель начальника следственного отдела на территории обслуживания ОП Курчатовский следственного управления УМВД России по Челябинску Анжелика Темникова.

Сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой проявлять бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества. С целью предотвращения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин, не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать свой автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией.

В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обратиться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам» по телефону службы «02» или непосредственно в дежурную часть районного Отдела полиции, на территории которого совершено преступление. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.