Полицейские эвакуировали спящих сотрудников кафе придорожного сервиса

Сотрудники областного полка ДПС оказали помощь при тушении пожара и эвакуации сотрудников придорожного кафе, расположенного на трассе «Москва-Челябинск».

Находясь на дежурстве заместитель командира второго батальона областного полка ДПС майор полиции Федор Дроздов, проезжая 1718 километр автодороги «Москва-Челябинск», увидел, что произошло возгорание комплекса зданий придорожного сервиса. Одна из сторон, где расположено кафе уже была объята пламенем. Полицейский передал информацию по рации и уже через минуту к месту пожара подъехал еще один экипаж.

«Сотрудники полиции организовали работу по оповещению и эвакуации людей из примыкающих к горевшему кафе помещений. Инспекторы ГИБДД разбудили спящих работников придорожного сервиса и торговых павильонов и эвакуировали их на безопасное расстояние. В целях недопущения переохлаждения людей, полицейские разместили эвакуированных людей в своих патрульных автомобилях, после чего нашли сторожа, который помог отключить здание от электроэнергии», - сообщили в региональном полицейском главке.

В дальнейшем госавтоинспекторы осуществили беспрепятственный подъезд пожарных расчетов к месту возгорания, а также организовали распорядительно – регулировочные действия в целях недопущения к месту пожара посторонних.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Благодаря грамотным и своевременным действиям полицейских удалось избежать возможных жертв и распространения огня на близлежащие постройки.