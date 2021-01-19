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Полицейские Каслей спасли трехлетнюю девочку, потерявшую сознание

Сотрудники ГИБДД Каслей (Челябинская область) пришли на помощь трехлетней девочке, которая возвращалась с родителями на машине из Екатеринбурга. Малышка потеряла сознание. Сотрудники полиции доставили ребенка на служебном авто в ближайшую больницу, где ребенку была оказана медицинская помощь.

Семья из Каслинского района на автомобиле возвращалась из Екатеринбурга с трехлетним ребенком. Проезжая по трассе мимо Каслей родители заметили, что дочке стало плохо, девочка начала терять сознание.

«Мы остановились на ближайшей заправке, дали лекарство имеющееся. Решили продолжить дорогу дальше. Состояние ребенка стало ухудшаться, ребенок был в бесчувственном состоянии, началась рвота», - вспоминает папа малышки.

Увидев экипаж ГИБДД, родители обратились к инспекторам ДПС за помощью, поскольку в местности они не ориентировались и попросили помочь срочно доставить ребенка в больницу.

«Увидев состояние ребенка, приняли решение о незамедлительной доставке девочки до ближайшей больницы на патрульном автомобиле. Посадив маму с малышом в служебное транспортное средство, используя специальную светозвуковую установку, доставили ребенка в больницу Каслей», - вспоминает инспектор ГИБДД Каслей Дмитрий Тепляков.

Полицейские заранее связались с медиками и объяснили, что девочке срочно требуется медицинская помощь. В больнице ребенка сразу перевели в реанимацию и оказали всю необходимую помощь.

«Ребенок был без сознания, ему была экстренно оказана помощь. Были проведены все необходимые мероприятия. Потом девочку мы перевели в обычную палату», - рассказал заместитель главного врача по медицинской работе городской больницы Каслей Владислав Логинов.