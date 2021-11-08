Полицейские задержали пьяного челябинца, который грозился взорвать гранату в жилом доме

В Челябинске пьяный уголовник грозился взорвать гранату в жилом доме. Он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером шестого ноября. Сообщение о том, что мужчина намеревается взорвать гранату, поступило в полицию от местного жителя.

«На место выехали сотрудники полиции. Звонивший задержан. Возбуждено уголовное по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в региональном полицейском главке.

Как выяснилось, «террорист» был пьян. Ранее он был судим за убийство и разбой.

Сообщение о якобы готовящемся взрыве мужчина совершил из хулиганских побуждений.