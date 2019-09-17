Полицейским Чебаркуля пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить пьяного угонщика
Происшествия
Сегодня, 12:12

Сотрудниками полиции Чебаркуля задержан местный житель, который угнал иномарку и попытался скрыться на ней от сотрудников ГИБДД. Чтобы остановить его стражам порядка пришлось стрелять по колесам машины.

В полицию Чебаркуля обратился местный житель, который сообщил о том, что он со своим знакомым распивал спиртные напитки. А когда застолье закончилось, то он не обнаружил ключей от автомобиля «Киа» и самой иномарки.

Схожая по описанию машина была замечена инспекторами ДТП ночью на 1798 километре автодороги «Москва-Челябинск». Останавливаться по требованию полицейских водитель автомобиля не стал и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование.

«Водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. В целях остановки транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС произвел выстрелы по колесам автомобиля «Киа». В результате чего транспортное средство остановилось, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения был задержан и доставлен в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выяснилось также, что угонщик был лишен водительских прав. Судом ему назначен арест на десять суток, после этого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В отношении мужчины также возбуждено уголовное за угон машины. Также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 пять и два года соответственно.

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