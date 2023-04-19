Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона

Полицейскими из Еткуля (Челябинская область) задержана женщина-наркокурьер. За незаконную деятельность подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудниками уголовного розыска задержана 37-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.

«Полицейские установили, что женщина занималась раскладкой наркотика в тайники. В Коркино она забрала для расфасовки около десяти граммов героина и пяти граммов методона. Вернувшись домой, подозреваемая изготовила 25 свертков для тайников-закладок. Но довести преступный умысел до конца ей не позволили сотрудники уголовного розыска. Женщина была задержана на месте преступления», - рассказали в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.