19.04.2023
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
19.04.2023
В Челябинске открылся Центр гиревого спорта
19.04.2023
Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа
19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
15.11.2022
Наркодилерша из Челябинска подставила родственника
25.10.2022
В Челябинске будут судить межрегиональную группу наркоторговцев
07.11.2016
В Челябинске задержан продавец синтетических наркотиков, его погубило пристрастие к алкоголю
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023