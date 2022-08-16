Полицейский спас челябинку от бешеной собаки

Полицейский из Челябинска спас женщину от агрессивной собаки. Выяснилось, что пес был болен бешенством и его пришлось усыпить.

В полицию Калининского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой собственного пса. В какой-то момент домашнее животное стало проявлять агрессию и напало на свою хозяйку, причинив ей проникающие раны ног. Попытки Валентины Алексеевны усмирить собаку и посадить на цепь оказались тщетны – пес становился злее и не давал выйти из дому.

«На место выехал участковый Ильдар Хуснутдинов. Проявив терпение и смекалку, полицейскому удалось посадить собаку на цепь и закрыть в конуре во избежание повторного нападения на хозяйку и попытки побега за территорию двора», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В дальнейшем женщина обратилась к ветеринарам, которые взяли у собаки анализы и выявили, что она заражена бешенством, в связи с чем животное пришлось усыпить. Потерпевшая хозяйка получает медицинскую помощь.

Женщина написала письмо УМВД России по городу Челябинску, в котором она благодарит старшего участкового уполномоченного полиции ОП «Калининский» капитана полиции Ильдара Хуснутдинова, спасшего ее от агрессивной собаки.