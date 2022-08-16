16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
16.08.2022
Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
16.08.2022
На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
16.08.2022
Вооруженный налетчик из Кунашака устроил переполох в аптеке
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота
05.07.2022
В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
21.06.2022
В Челябинской области от бешенства погибла восьмая по счету лиса
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022