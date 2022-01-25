Полицейского из Челябинска, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО

Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП на трассе «Тюбук – Кыштым», отправлен в СИЗО.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ближайшее время будет предъявлено обвинение», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», капитан полиции, несущий службу в полку ДПС ГИБДД Челябинска, ехал по трассе «Тюбук – Кыштым» на «Лексусе RX 350». Он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в зоне действия знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Пульсар». Водитель встречного автомобиля погиб.

Сотрудник ГИБДД от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он уже отстранен от занимаемой должности. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки.