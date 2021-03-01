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Полицейского начальника уволили за пьяную езду

Начальника тыла ОМВД России по Октябрьскому району (Челябинская область) Дмитрия Коплика, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем, уволили из органов внутренних дел. Также ему предстоит заплатить штраф за отказ проходить медосвидетельствование и на время стать пешеходом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, служебная проверка в отношении Дмитрия Коплика закончена. Он уволен из органов полиции по отрицательным мотивам.

Напомним, четвертого января 2021 года стражи порядка остановилиьСитроен С4 на 41-ом километре трассы «Челябинск – Троицк». Машина ехала по «встречке». За рулем находится их пьяный коллега - начальник тыла ОМВД России по Октябрьскому району Дмитрий Коплик. При этом сотрудникам ГИБДД он открыто заявил: «Да, пил. Имею право!».

Проходить медицинское освидетельствование теперь уже бывший полицейский отказался. Он привлечен к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Это влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.