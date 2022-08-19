Полиция Челябинска задержала валютчицу

Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области задержали жительницу Челябинску, подозреваемую в незаконной банковской деятельности. Она покупала и продавала валюту на одной из центральных улиц города. Все сделки проходили в ее личном автомобиле.

Задержание скупщицы произошло в момент приобретения ею зарубежных денег на сумму около одного миллиона рублей.

Согласно оперативным данным, женщина проводила сделки в личной автомашине со своими постоянными клиентами, с которыми предварительно созванивалась и договаривалась о месте встречи и курсе валюты.

«В результате ее противоправной деятельности общий оборот зарубежных денежных средств составлял от десяти до 30 тысяч долларов.

При обыске автомобиля задержанной, а также в ходе проведенных мероприятий по месту ее жительства и в арендованных банковских ячейках полицейскими и следователями областного главка МВД изъята еще одна крупная сумма денег. В дальнейшем будет дана оценка легальности их происхождения», - сообщили в региональном полицейском главке.



По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД региона возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».