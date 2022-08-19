19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
19.08.2022
Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
19.08.2022
ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
18.08.2022
Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
Полиция Челябинска задержала валютчицу
16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
Заведующая общежитием ЮУрГУ подозревается в мошенничестве
15.08.2022
Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022