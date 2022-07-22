Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч

Сотрудники уголовного розыска ГУВД по Челябинской области задержали мошенницу, которая «сняла порчу» с жительницы Челябинска за 146 тысяч рублей. Мошеннице может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по г. Челябинску с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя местная жительница. Потерпевшая пояснила, что попала под влияние женщины, которая убедила её в том, что на неё наложена порча. Для избавления необходимо немедленно провести сеанс «лечения». Путем обмана злоумышленница завладела деньгами потерпевшей на сумму 146 тысяч рублей и скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД области установили личность подозреваемой, она была задержана в Екатеринбурге.

В отношении подозреваемой, ранее судимой, неработающей челябинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.