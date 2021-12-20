Полиция проверяет информацию о появлении в центре Челябинска подростка с оружием

В социальных сетях появилась информация о подростке, который разгуливал по центру Челябинска с оружием, похожим на автомат Калашникова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. Были ли реальные угрозы жителям? Что на самом деле было в руках у подростка – реальное оружие или же просто игрушка?