Полна горница людей: мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске

Жителей Челябинска не пугает перспектива получить реальный срок и сесть в колонию за любовь к мигрантам. Они продолжают их фиктивно прописывать в своих квартирах, неплохо зарабатывая на нелегалах.

Только за один день полицейские Челябинска обнаружили двенадцать новых нелегальных мигрантов, которые были прописаны в «резиновых» квартирах. Собственники зарегистрировали нелегалов, взяв с них деньги. В среднем стоимость фиктивной прописки колеблется от двух до пяти тысяч рублей. Естественно, что фактически иностранцы в этом жилье не проживали.

«Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции установлены собственники квартир, которые фиктивно зарегистрировали в своих квартирах от двух до восьми иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.

В ноябре в Челябинской области уже были осуждены жительницы Челябинска и Кизильского района, превратившие свои квартиры в «резиновые». По решению суда они оштрафованы.

В 2018 году за фиктивную постановку на учет мигрантов в Челябинске было возбуждено порядка тысячи уголовных дел.