После вмешательства генпрокуратуры ребенок-инвалид из Магнитогорска обеспечен дорогостоящим лекарством

Благодаря вмешательству генпрокуратуры России ребенок-инвалид, страдающий редким заболеванием, влекущим дегенерацию мышц из Челябинской области (Магнитогорск), обеспечен лекарством стоимостью 80 миллионов рублей.

Решением консилиума врачей Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ребенку показан к индивидуальному применению лекарственный препарат от мышечной дистрофии. Мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения Челябинской области с заявлением о бесплатном предоставлении лекарства, однако получила отказ.

«Выступая в защиту прав ребенка-инвалида, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности бесплатно обеспечивать несовершеннолетнего назначенным препаратом на постоянной основе до его отмены по медицинским показаниям», - сообщили в прокуратуре региона.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

В рамках исполнения судебного решения произведена закупка годового курса лекарства на сумму 80 миллионов рублей, оно передано матери мальчика.

Кроме того, прокурор оказал женщине содействие в получении иных средств реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой.

В частности, ей выдан сертификат на 422 тысячи рублей для самостоятельного приобретения кресла-коляски для ребенка, в связи с тем, что ранее она отказалась от предложенного средства реабилитации из-за отсутствия электрорегулировок.