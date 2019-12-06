Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому

Стали известны подробности о состоянии мужчины, которого сегодня, шестого декабря, на остановке сбило маршрутное такси №478. Мужчина впал в кому.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, изначально пострадавшему был поставлен диагноз «Ушиб грудной клетки». Позже медики диагностировали у него ушиб головного мозга. Мужчина находится в коме. За помощью к врачам больше пока никто не обращался.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла на пересечении улицы Российской и проспекта Победы. Водитель маршрутного такси №478 не справился с управлением, протаранил дорожное ограждение, влетел в остановку и совершил наезд на пешехода. 35-летний мужчина был госпитализирован.

По предварительной информации, на маршрутном такси была установлена летняя резина, что и могло привести к аварии.