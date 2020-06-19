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Преподавателя-взяточницу из Магнитогорска отправили под домашний арест

Происшествия
Сегодня, 10:18

В Магнитогорске (Челябинская область) за получение взяток от студентов отправлена под домашний арест сотрудница университета имени Ломоносова. За деньги она ставила положительные оценки в зачетки.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска поддержала ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении специалиста по работе со студентами заочной формы обучения ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический Университет имени Носова». Она обвиняется в получении взяток. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Установлено, что обвиняемая, лично получила взятки в виде денег в сумме 60 тысяч рублей за выставление положительных оценок в период промежуточной аттестации, без фактической проверки знаний, а также за незаконное оказание содействия в переводе с контрактной формы обучения на бюджетную форму обучения, без фактического соблюдения предусмотренного порядка перевода.

Постановлением Ленинского районного суда Магнитогорска обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.

 

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