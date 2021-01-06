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Причиной пожара в поселке Красная речка стала неисправность отопительной печи

Причиной пожара, в результате которого осталась без крова семья с пятью детьми из поселка Красная Речка (Троицкий район, Челябинская область), стала неисправность отопительной печи. Продолжается сбор помощи погорельцам и решается вопрос об возможном предоставлении жилья.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

«Семья благополучная, на учете не состоит. Семья полная, в семье пятеро детей. Живут они личным подобным хозяйством (разведение КРС), сезонными работами в сельском хозяйстве. Старший сын недавно вернулся из армии, проживал со своей супругой вместе с родителями. Причина пожара - неисправность отопительный печи. Организован сбор помощи, рассматриваем вопрос о возможном предоставлении жилья», - рассказал Тимур Мухамедьяров.

Напомним, пожар в доме многодетной семьи произошел поздно вечером пятого января. Сгорело жилье, сарай и баня. Сейчас местные власти погорельцам оказывают помощь в восстановлении документов, предоставления предметов первой необходимости, одежды. Лишь по счастливой случайности на этом пожаре никто не погиб и не пострадал. Ущерб составил порядка одного миллиона рублей.

Как сообщили огнеборцы, многие пожары, особенно в садовых товариществах, в которых люди проживают постоянно и частном секторе происходят именно из-за неисправности отопительной печи.

«Как правило, горят бани. Печь неисправна или построена с нарушением, допустили перегрев печи – это главные причины пожаров на данных территориях. Кроме того, печи стоит и в садовых домах – ими и отапливают жилую территорию», - рассказывает начальник 25-ой пожарно-спасательной части Вячеслав Тараненко.

Огнеборцы добавляют, что пожары из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании печи происходят если: имеются трещины в кирпичной кладке, растопка происходит с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, неисправные дверцы топки и поддувала, неисправный дымоход, отсутствует или имеет недостаточный размер металлический лист на полу перед топкой, если просушиваю белье в опасной близости к печи, если находятся в опасной близости от печи мебель и занавески, а также к возгоранию может привести скопление сажи в дымоходе.

«Мы просим населения соблюдать правила пожарной безопасности, ведь в случае пожара вы можете потерять не только материальные ценности, но и свою жизнь», - напоминает начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев.

В начала года в Челябинской области уже произошло порядка 110 пожаров, в которых восемь человек погибли и девять пострадали. В связи с непростой пожарной обстановкой, огнеборцы Южного Урала, вооружившись памятками о правилах пожарной безопасности, устраивают рейды по жилым домам южноуральцев.