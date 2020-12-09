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Прокуратура Копейска наказала фирму, отвечающую за питание школьников

Прокуратура инициировала возбуждения дела в отношении ООО «Доверие +», которое отвечало за питание детей в школе № 6 Копейска (Челябинская область). Из-за нарушений требований пожарной безопасности и возгорания масла на кухне из образовательного учреждения эвакуировали 700 человек.

Прокуратурой Копейска проведена проверка по факту задымления в пищеблоке в школе № 6. Причиной стало возгорание масла на пищеблоке в столовой.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Из-за задымления школе Копейска (Челябинская область) эвакуировано 646 детей и 37 сотрудников.

Помощь пожарно-спасательных подразделений тогда не потребовалась - сотрудники школы самостоятельно потушили возгорание при помощи огнетушителя и провели эвакуацию.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева у школы был заключен контракт с ООО «Доверие +» на оказание услуг по организации питания детей и подростков. Эта компания несла ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки выяснилось, что журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками пищеблока нет, а с сотрудниками он и не проводился.

Прокуратурой директору ООО «Доверие +» внесено представление, кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностного и юридического лица - ООО «Доверие +».