Прокуратура наказала регоператора за нарушения при капремонте домов в Челябинске

Региональный оператор капитального ремонта в Челябинске наказан за нарушения, допущенные при проведении работ в многоквартирных домах областного центра.

О несоблюдении сроков и некачественном ремонте надзорным органам сообщили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Прокурорская проверка подтвердила факты, изложенные общественниками, и фонду капремонта вынесены предписания об устранении нарушений. Так, регоператору пришлось ответить за свое бездействие и отсутствие контроля за работой подрядчика в доме на проспекте Ленина, 71 в Челябинске.

«В 2019 году в доме в самом центре города некачественно отремонтировали кровлю. После проверки ОНФ регоператор пообещал решить проблему и побудить подрядчика устранить нарушения. По факту же людям пришлось больше года жить в доме без крыши. Эти работы должны были быть выполнены качественно и приняты еще в январе», – подчеркнул эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Также прокуратуру не устроили сроки капремонта крыши на проспекте Победы, 115 и сомнительная лояльность регоператора к нерадивому подрядчику. Вместо заявленного марта 2020 года исполнитель сдал объект в мае, а регоператор в свою очередь подписал акты, проигнорировав нарушения.

Те же нарушения регоператор допустил и в отношении проблемных домов Тракторозаводского района на улице Горького, 12, 9, 8, 4, и улице Первой Пятилетки, 51, 53, 33, 25.

Такое количество подтвержденных фактов, по мнению активистов Народного фронта, говорит о систематическом отсутствии контроля. Общественники просят руководство региона и государственную жилищную инспекцию обратить особое внимание на деятельность фонда, чья безответственность ставит под вопрос реализацию программы капитального ремонта в Челябинской области.