Прокуратура наказала судебных приставов за халатное отношение к работе

Прокуратур Копейска (Челябинская область) в преддверии отопительного сезона провела проверку исполнительных производств, возбужденных на основании судебных решений о взыскании задолженности за коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, что судебными приставами-исполнителями не приняты меры по обеспечению полноты исполнительных действий. В частности, не выявлялось имущественное положение должника через кредитные учреждения, органы налоговой службы по Челябинской области, ГИБДД, пенсионного фонда, Росреестра, отсутствовали акты выхода по месту жительства должника.

Несмотря на неполноту принятых мер, судебными приставами-исполнителями выносились постановления об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов взыскателю.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ввиду отсутствия совершения исполнительных действий со стороны судебных приставов-исполнителей постановление об окончании исполнительного производства ущемляет права взыскателя и не соответствует положениям закона.

По результатам проверки прокурором опротестовано шесть постановлений об окончании исполнительного производства и возвращения исполнительного документа, начальнику УФССП России по Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона.