02.03.2022
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
02.03.2022
Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России
02.03.2022
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
02.03.2022
Сбербанк уходит с европейского рынка
02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
26.01.2022
Челябинцы сообщают о продолжающемся сливе канализации в Шершни, минэкологии отрицает
24.01.2022
Минэкологии определяет ущерб от слива канализации в Шершни и возбудило дело
16.04.2021
Шершневский гидроузел в Челябинске ждет капитальный ремонт
26.02.2020
Ученые требуют присвоить Шершням статус водоема особого режима
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022