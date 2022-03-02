Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище

Прокуратурой Сосновского района (Челябинская область) проведена проверка сообщения о сбросе неочищенных вод в Шершневское водохранилище. В отношении ООО «ЮжУралВодоканал» и управляющего возбуждены дела.

Прокуратурой Сосновского района совместно со специалистами министерства экологии Челябинской области, администрации Кременкульского сельского поселения проведена выездная проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований природоохранного законодательства со стороны ООО «ЮжУралВодоканал».

«Установлено, что с 21 по 24 января, а также 26 и 27 января 2022 года из-за засора канализационного коллектора происходил сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности, ощущался резкий запах жидких бытовых отходов», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурором в отношении ООО «ЮжУралВодоканал» и управляющего возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Руководителю ООО «ЮжУралВодоканал» прокурором внесено представление об устранении нарушений требований природоохранного законодательства.

Постановлениями министерства экологии Челябинской области ООО «ЮжУралВодоканал» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, управляющему назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

Выявленные нарушения устранены, произведен ремонт канализационного коллектора, очистка насосных установок, приняты меры по замене и модернизации оборудования.