Прокуратура помогла челябинке, на которую приставы «повесили» 1517 исполнительных производств

Прокуратура Челябинской области провела проверку по публикациям об аресте имущества жительницы южноуральской столицы по чужим исполнительным производствам: 12 судебных приставов получили предостережение.

Установлено, что на момент публикации материалов в СМИ на странице женщины в личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более 7 000 уведомлений по 1517 исполнительным производствам, находящимся на исполнении в Советском РОСП Челябинска, на общую сумму 21 миллион рублей.

«По задолженностям иных граждан вынесено 16 постановлений о наложении запрета на регистрационные действия в отношении дома и земельного участка, принадлежащих женщине. По сведениям управления ФССП России по Челябинской области женщина задолженности по исполнительным производствам не имеет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщина неоднократно обращалась с письменными заявлениями в Советский РОСП Челябинска и управление ФССП России по Челябинской области. Но приставы бездействовали.

«Жалобы заявителя территориальным отделом по существу не рассмотрены, действенные меры не приняты. Управлением доводы заявителя о необоснованном вынесении постановлений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества не рассмотрены, оценка действиям (бездействию) должностных лиц территориального подразделения не дана, меры по снятию необоснованных запретов не приняты», - добавила Мамаева.

Снятие запретов на совершение регистрационных действий в отношении имущества заявительницы произведено только после вмешательства прокуратуры области.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло руководителю регионального УФССП представление об устранении нарушений федерального законодательства, 12-ти должностным лицам территориального подразделения объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

В управлении ФССП России по Челябинской области от комментариев отказались.