Прокуратура потребовала возбудить дело о поставке оборудования на ЛА «Трактор»

Для ледовой арены «Трактор» в Челябинске закупили холодильное оборудование на 10 миллионов рублей, которое не соответствует заявленным характеристикам.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту мошенничества, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Надзорное ведомство провело проверку имущества, которое находится в государственной собственности области, по материалам Контрольно-счетной палаты региона. В свою очередь КСП поручил провести проверку губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Так установлено, что в 2013 году ОБУ «Ледовая Арена «Трактор» и ООО «Челябинскторгтехника-С» заключили договор подряда на поставку нового холодильного оборудования. Цена контракта составила более 10 миллионов рублей. Работы были приняты должностными лицами и полностью оплачены.

Однако во время проверки стало ясно, что поставленные в 2014 году комплектующие оборудования отличаются качеством и ценой. У них более низкие технические характеристики и присутствуют кустарно выполненные элементы.

«Например, производитель испарителей производства Италия, указанных в техническом задании, отрицает выпуск данной модели и серийного ряда. При этом на оборудовании приклеена информационная табличка, выполненная кустарным способом. Вместо заявленных в техническом задании вертикальных ресиверов производства Италия – установлены горизонтальные ресиверы, не содержащие сведений о модели; маслоотделитель также не соответствует модели французского производителя, имеет характеристики иного производителя, перекрашен», - рассказала Наталья Мамаева.

На ледовую арену должны были поставить два насоса из Германии, а в итоге там установили насос китайского производства.

Кроме того, на некотором оборудования удалили таблички с надписями и маркировкой. Из-за этого стало невозможно определить год выпуска, модель и производителя.

«При этом корректировка технического задания работ по модернизации холодильного оборудования не производилась, изменения объемов работ и их стоимости с заказчиком не согласовывались», - пояснила Наталья Мамаева.

Прокуратура усмотрела признаки мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С». Поэтому ведомство направило материалы проверку в ГУ МВД по Челябинской области для решения вопросы о возбуждении уголовного дела.