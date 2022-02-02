Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников администрации Миасса

Прокуратура Миасса (Челябинская область) направила в СКР материалы проверки установки арт-объекта «Двойное сердце», стоимость которого может быть завышена почти в три раза. Надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело в отношении пока неустановленных сотрудников администрации.

Арт-объектом возмутились жители Миасса. Прокуратура начала проверку. По ее результатам надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ – «Превышение должностными полномочиями».

«Стоимость арт-объекта мэрией была определена в сумме 489 тысяч рублей. Вместе с тем мониторинг сети Интернет прокуратурой города показал, что аналогичный товар предлагается поставщиками по цене от 164 тысяч 950 рублей. Нарушений там много. Мы выходили на место осматривали объект, он выполнен кустарным способом и не соответствует техническим характеристикам. Кроме того, работы администрацией были приняты тогда, когда они еще не были завершены», - сообщил прокурор Миасса Алексей Путилов.

Согласно дефектной ведомости, являющейся приложением к муниципальному контракту, основным объемом работ по благоустройству пешеходной зоны являются работы по асфальтированию тротуаров, дополнительными работами являются установка малых архитектурных форм и арт-объекта «Двойное сердце с городом».

«Объявив в одном аукционе асфальтирование работ и поставку, установку арт-объектов и малых архитектурных объектов неустановленными должностными лицами администрации Миасского городского округа фактически ограничено участие в аукционе потенциальных поставщиков, предоставляющих услуги по изготовлению арт-объектов», - добавили в прокуратуре региона.

Также установлено, что работы по установке арт-объекта в документации не предусмотрены, стоимость объекта не расшифрована, в связи с чем, указанный арт-объект был установлен только 28 декабря 2021 года, несмотря на окончание работ по контракту 15 октября и произведенную оплату.

По выявленным нарушениям главе Миасса прокурором города внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, ранее шквал критики уже жителей Челябинска обрушился на администрацию областного центра из-за установки арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс. Стоимость контракта на установку трех фигур составила 9,7 миллиона рублей. Челябинцы были возмущены неоправданной и крайне подозрительной дороговизной сомнительных арт-объектов. Наталья Котова поручала провести независимую экспертизу новых арт-объектов на берегу Миасса. Также этим контрактом заинтересовалась прокуратура.

Кстати, «киты» уже покинули набережную. Фигуры демонтировали, а главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор.