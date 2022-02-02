02.02.2022
Делай вместе: челябинский общественник возьмется за дворовые пространства озерского поселка
02.02.2022
El País: в обмен на нерасширение НАТО альянс требует вывода российских миротворцев из Крыма и не только
02.02.2022
В Челябинске открыта «горячая линия» по вопросам надомного обслуживания горожан пожилого возраста
02.02.2022
Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова
02.02.2022
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
02.02.2022
Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников администрации Миасса
01.02.2022
«Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ»
17.01.2022
Южноуральцев приглашают на всемирный День снега
23.12.2021
Миасский депутат предлагает создать реестр объектов интеллектуальной собственности
22.12.2021
С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022