Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»

Прокуратура Копейска (Челябинская область) провела проверку в пансионате ООО «Забота», оказывающем услуги по уходу с обеспечением проживания престарелых и инвалидов на возмездной основе.

В ходе проверки по двум адресам выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием прекратить деятельность пансионата по улице Социалистическая, 16, а также устранить нарушения в здании по улице Электровозная, 24.

Решением Копейского городского суда исковые требования были удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ответчик подал жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда, которая оставила жалобу юридического лица без удовлетворения.

«В ходе рассмотрения гражданского дела выявленные нарушения по улице Электровозной ответчиком добровольно устранены, деятельность по улице Социалистической – прекращена», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.