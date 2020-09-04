Прокуратура заставила собственников незаконного забора на Увильдах восстановить почву

Природоохранный прокурор Челябинской области обязал собственников незаконно установленного забора к так называемому в народе «Коровьему пляжу» на Увильдах восстановить плодородный слой почвы. Его установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ к водоему.

Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту незаконной установки металлического забора в границах охранной зоны регионального памятника природы - озера Увильды (в районе «Коровьего пляжа») на территории Аргаяшского муниципального района.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в ходе проверки было установлено, что два предпринимателя без согласования материалов намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) и без положительного заключения государственной экспертизы на проект строительства линейного объекта, возвели забор общей протяженностью 2 тысячи 300 метров, препятствующий свободному доступу граждан к водному объекту – озеру Увильды.

Возведенный забор является орудием совершения административного правонарушения, им назначено дополнительное наказание в виде конфискации орудия совершения правонарушения, незаконно установленный забор изъят и обращен в собственность государства. Ранее они бизнесмены были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.

Вместе с тем, установлено, что забор выполнен из металлических столбов, закреплённых в почве путем заливки бетонным раствором. В результате заливки столбов произошло перекрытие поверхностей почвы и окружающей среде причинен ущерб. Челябинский природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд с требованием возложить граждан обязанность восстановить плодородный слой почвы.

Напомним, после вмешательства прокуратуры демонтирован был забор, который не позволял местным жителям пройти к Увильдам, к так называемому в народе «Коровьему пляжу». Его установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ к водоему. В результаты принятых органами прокуратуры мер, забор, огораживающий так называемый «Коровий пляж», протяженностью 2,3 километра демонтирован. Этого надзорное ведомство добивалось с 2019 года.

Напомним, 19 июня в Аргаяшском районе побывал губернатор области Алексей Текслер. Уже начались работы по сносу забора. Глава региона отметил, что что озеро Увильды известно, как место отдыха во всей стране. Он подчеркнул: тот факт, что вся территория водоема окружена заборами, - неправильно и незаконно, так как согласно российскому законодательству к водоему должен быть обеспечен свободный доступ.