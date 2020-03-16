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Прокурор требует, чтобы челябинцев, расстрелявших людей, посадили

Происшествия
Сегодня, 15:43

Прокурор Челябинска в суде апелляционной инстанции отстоял законность вынесенного постановления Калининского районного суда, отказавшего в удовлетворении ходатайства следователя отдела полиции «Калининский» о прекращении уголовного дела в отношении двоих местных жителей, стрелявших по прохожим, и назначении им судебного штрафа.

Материалами дела установлено, что в августе 2019 года у дома по улице Работниц челябинцы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений причинили вред здоровью средней тяжести ранее незнакомому мужчине и его брату, произведя в них выстрелы из пистолета.

Подозреваемые и их защитники не согласились с постановлением суда и в апелляционных жалобах просили отменить решение районного суда и удовлетворить ходатайство следователя.

Прокурор настаивал на том, что подозреваемые подлежат привлечению к уголовной ответственности за содеянное. По его мнению, прекращение уголовного дела с применением судебного штрафа не будет соответствовать принципу справедливости.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора, а также учитывая особую дерзость совершенного преступления, оставила постановление суда без изменения, а доводы жалоб без удовлетворения.

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