Пропавшая в Златоусте пенсионерка нашлась живой и невредимой

В окрестностях Златоуста Челябинской области завершились поиски пропавшей пожилой женщины, которая второго сентября отправилась вместе с родственниками за грибами и заблудилась в лесу. На третьи сутки пенсионерка сама благополучно вышла на трассу М-5, где её заметили водители проезжающих автомобилей.

По информации Поисково-спасательной службы Челябинской области, состояние женщины, несмотря на двое суток блуждания по горно-лесной местности, оказалось вполне удовлетворительным, и медицинская помощь ей не понадобилась.

В поисках женщины 1951 года рождения были задействованы 27 сотрудников поисково-спасательного отряда города Златоуста, а также пять квардроциклов. Местность обследовали с высоты с помощью дрона. Область поисков находилась на левом берегу реки Ай в районе поселка Балашиха, где пенсионерка вместе с родственниками собирала грибы. Сначала ходили группой, перекрикивались друг с другом, а затем пожилая женщина перестала отвечать и пропала. Родные до вечера искали ее самостоятельно, и только с наступлением сумерек обратились за помощью к спасателям.

Поиски были осложнены сильно разлившимся руслом реки Ай, уровень которой поднялся из-за продолжительных дождей. На следующее утро к поисковикам присоединились сотрудники полиции и добровольцы. Спасателям не удалось уточнить местоположение пропавшей или связаться с ней, поскольку мобильный телефон женщина с собой попросту не взяла.

Лишь в понедельник днем, на третьи сутки поисково-спасательной операции появилась информация о том, что пенсионерка сама вышла на автомобильную трассу М-5, проведя в лесу две ночи. К счастью, женщина не пострадала.