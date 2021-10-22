Режиссера из Челябинска, снимавшего «Ералаш», обвинили в педофилии

Обвинение в развращении несовершеннолетних предъявили режиссеру «Ералаша» и сериала «След» Илье Белостоцкому. Он находится в СИЗО.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Ему вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет. Уголовное дело расследует главное следственное управление СК Москвы.

По данным РЕН ТВ, дома у известного деятеля искусств провели обыск, в ходе которого нашли фотографии и видео с обнаженными детьми. По факту обнаружения фото и видео правоохранители проводят проверку.

До этого СМИ не сообщали о задержании или аресте мужчины. Выяснилось, что он был взят под стражу еще в середине октября прошлого года и с тех пор содержится в СИЗО.

Справка:

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. Известен как режиссер, сценарист и продюсер. Организовывал выпуски телепрограмм для детей, является одним из режиссеров киножурнала «Ералаш», а также режиссером-постановщиком сериала «След».