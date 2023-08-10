Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде

Госкорпорация «Ростех» предупредила об активизировавшихся мошенниках, которые могут попытаться нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде (Московская область).

Напомним, девятого августа на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в состав корпорации «Ростех») в Сергиево-Посадском городском округе произошел взрыв.

«В сети появились фейковые аккаунты, которые ведутся якобы от лица руководства Загорского оптико-механического завода. Сотрудникам отправляют личные сообщения мошеннического характера с просьбами приготовиться к звонкам неких “кураторов”, - сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале. - Вероятно, могут появиться комментарии, не соответствующие действительности, призывы о сборе материальной помощи и другие мошеннические действия».

По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода. В Ростех уточнили, взрыв произошел на территории частной компании «Пиро-Росс», находящейся по соседству с ЗОМЗ.

«Склады, ставшие эпицентром ЧП, являются собственностью компании-виновницы, - подчеркнули в корпорации. - Информация о том, что «Пиро-Росс» якобы арендовал их у ЗОМЗ, не соответствует действительности».

В результате взрыва один человек погиб, порядка 60 человек пострадали. Среди пострадавших есть и сотрудники Загорского оптико-механического завода. Им и их семьям будет оказана необходимая поддержка, заверили в Ростех.

Кроме того, в результате взрыва ЗОМЗ нанесен существенный ущерб заводу. Имущество было застраховано, уточнили в Ростех

Поисково-спасательные работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа продолжаются. Завод продолжает частично функционировать.