ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Руслан Гаттаров подал в суд на Тефтелева

Происшествия
Сегодня, 13:25
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров направил иск в суд на эк-главу Челябинска Евгения Тефтелева, который в суде дал показания против него. Иск касается защиты чести и достоинства.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» помощница Руслана Гаттарова, он требует, чтобы Евгений Тефтелев принес ему извинения путем публичного опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. Показания, которые дал против него Евгений Тефтелев не соответствуют действительности.

Напомним, восьмого октября, в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки.

Также бывший мэр Челябинска дал показания в отношении экс-вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

Тефтелев на суде заявил, что Гаттаров давал прямое указание директору Агентства инвестиционного развития перечислить деньги сторонней организации за оказание конусультационных услуг. Речь идет о сумме порядка 15 миллионов рублей.

Кроме того, экс-глава Челябинске давал показания на действующего мэра города Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Тефтелев коррупция
Происшествия
Вчера, 10:55
Адвокаты осужденного экс-мэра Тефтелева не согласны с приговором
Происшествия
03.11.20 15:51
Прокуратура требует в два раза увеличить срок наказания для Тефтелева
Происшествия
02.11.20 12:02
Подельника Тефтелева вернули в СИЗО
Происшествия
28.10.20 15:21
Хранил миллионы в коробке для обуви
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Вчера, 15:51
Сибирская язва в Челябинской области может проснуться, если не принять меры
Вчера, 15:34
В Челябинске медик, спасающая жизни людей, в числе которых могли быть и "ковидные", стала жертвой аферистов
Вчера, 15:13
Взяточницу из управления Ростехнадзора суд оставил на свободе
Вчера, 13:14
В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом
Вчера, 11:10
В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре
Вчера, 10:55
Адвокаты осужденного экс-мэра Тефтелева не согласны с приговором
Вчера, 10:26
Прокуратура обжалует приговор экс-депутату ЗСО, которого суд освободил от уголовной ответственности
10.11.20 15:07
Администрация Аргаяшского района не расплатилась с подрядчиком за ремонт дороги
10.11.20 14:13
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
10.11.20 13:45
В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 12:53
Происшествия
Полицейскому из Челябинска, попавшемуся на получении взяток от мигранта, грозит восемь лет лишения свободы
Сегодня, 12:38
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали сбытчика фальшивок
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Сегодня, 11:41
Общество
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Материалы рубрики
Сегодня, 12:53
Происшествия
Полицейскому из Челябинска, попавшемуся на получении взяток от мигранта, грозит восемь лет лишения свободы
Сегодня, 12:38
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали сбытчика фальшивок
Сегодня, 11:34
Происшествия
Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности
Вчера, 17:04
Происшествия
Кредит по паспорту умершего и его наследство - мошенницу ждет новый суд
Вчера, 15:53
Происшествия
Полиция Челябинска ищет автовандалов
Теги
Руслан Гаттаров
Евгений Тефтелев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика