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Тефтелев рассказал, как брал взятки

Происшествия
Сегодня, 15:25
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, восьмого октября, в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки. По показаниям Тефтелева возбуждены два новых уголовных дела

Сегодня в суде Евгений Тефтелев рассказал, что получал деньги от Сергея Селещука (бывший руководитель комиссии по бюджету Челябинской городской думы и экс-депутат «Единой России») за покровительство и продвижение его фирмы при заключении контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Как сказал в суде Тефтелеев, они договорились с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым деньги делить пополам. Сначала коррупционерам было передано 300 тысяч рублей, а потом еще порядка двух миллионов рублей.

Также бывший мэр Челябинска еще ранее дал показания в отношении экс-вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, а также действующего мэра города Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

Как сообщил на суде представитель гособвинения, по показаниям Тефтелева уже возбуждены уголовные дела.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Добавим, что вчера, суд Центрального района Челябинска изменил меру пресечения в отношении экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, Он проходит по одному уголовному делу с бывшим главой города Тефтелева.

Пашкова отпустили из СИЗО. Ему введены на время расследования ограничения в виде запрета общения со свидетелями по уголовному делу и Евгением Тефтелевым.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Евгений Тефтелев
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