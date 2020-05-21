Садовода из Челябинска, в упор расстрелявшего председателя СНТ, отправили в психушку

Садовод Иван Дегтярев из Челябинска направлен на лечение в психиатрическую клинику за покушение на убийство председателя СНТ. Он расстрелял его за снос незаконной постройки.

Советским районным судом Челябинска рассмотрено уголовное дело, поступившее с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера к садоводу Ивану Дегтяреву. Он обвиняется по статьям «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия» и «Покушение на убийство».

«Мужчина незаконно переделал ружье в самодельный двуствольный обрез, пригодный к стрельбе патронами 20 калибра, относящийся к самодельному огнестрельному оружию. С целью совершения убийства председателя СНТ на почве сложившихся длительных неприязненных отношений, произвел из указанного обреза один прицельный выстрел с близкого расстояния в потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», конфликт между садоводом и председателем СНТ тянулся длительное время и получил кровавую развязку сегодня, 28 августа 2019 года. Причиной послужил снос незаконной постройки возле дома одного из любителей огородного хозяйства. Около полудня мужчина взял гладкоствольный обрез и направился на разборки к руководителю садового хозяйства, по чьей инициативе и произошел снос.

После покушения на жизнь председателя СНТ стрелок Дегтярев не пытался скрыться. После выстрела в упор он отправился на свой участок, а прибывших силовиков он встретил все с тем же обрезом в руках. Около часа, совместно с сотрудниками полиции велись переговоры, в результате чего стрелок все-таки сдался и сложил оружие.

В ходе предварительного расследования проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой, стрелявший признан невменяемым.

Судом ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Добавим садовод Иван Дегтярев известен еще и тем, что 25 декабря 2018 года он приехал на личном автомобиле к зданию администрации Челябинска, где угрожал сжечь себя с помощью канистры с бензином. Тогда он заявил, что председатель СНТ незаконно приписал ему участок общественной земли и начислял на него дополнительные членские взносы. А они в СНТ «Меридиан» немаленькие. В результате по исполнительным листам с Ивана Дегтярева удерживали почти всю пенсию.