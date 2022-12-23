Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем

В Сатке (Челябинская область) местный житель осужден за причинение смертельных травм сожительнице. Она назвала его лицом нетрадиционной ориентации, напала с вилкой, но в итоге пострадала сама.

В суде установлено, что мужчина во время совместного распития спиртных напитков, в ходе конфликта, возникшего по причине высказанных сожительницей оскорблений, нанес ей не менее 15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате чего потерпевшая спустя три дня скончалась в больнице.

«Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что телесные повреждения причинил в результате превышения пределов необходимой обороны, поскольку женщина ранее отбывала наказание за причинение смерти человеку, во время конфликта напала на него с вилкой и он был вынужден защищаться», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Вместе с тем доводы подсудимого в суде не нашли своего подтверждения, он признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.