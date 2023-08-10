Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться

В четверг, 10 августа, на территории Миасского городского округа (Челябинская область) будет проведены подрывные работы. Жителей просят сохранять спокойствие.

«Тургоякское рудоуправление сегодня, 10 августа, с 12 часов проведёт плановые подрывные работы», - предупредили в МКУ «Управление ГОЧС» города. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Взрывы в районе Миасса звучат минимум раз в месяц. Так, 29 июня добывающая компания «ТАШ» проводила подрывные работы в карьере (район посёлка Сыростан), а ООО «ЖБИ-сервис» - в карьере (район посёлка Строителей).

Тургоякское рудоуправление проводило плановые подрывные работы 26 мая, 25 апреля, 17 и второго февраля, а также накануне нового года – 27 и 30 декабря.