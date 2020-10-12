Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера

Жители села Белово Уйского района (Челябинская область), задыхающиеся от дорожной пыли, обратились за помощью к главе региона.

Обращение было опубликовано в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте сегодня, 12-го октября. На фотографиях хорошо видно, что жалобы селян – не на «ровном месте».

«Нам отсыпали дорогу, и жить стало невозможно! Мы захлебываемся пылью! Дышать нечем! Сказали: «Асфальт не ждите, скажите спасибо за такую дорогу». Помогите поселку хотя бы с покрытием что-то сделать! Примите меры», - вот такая просьба поступила в понедельник Алексею Текслеру из Уйского района.

Главное, чтобы власти отреагировали, иначе призыв о помощи, донесшийся до Алексея Текслера из села Белово посредством Интернета, станет «гласом вопиющих в пустыне» (надо сказать, населенный пункт сегодня очень напоминает Сахару - во время бури).