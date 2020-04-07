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Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей

Происшествия
Сегодня, 12:00

Сотрудники главного управления МЧС России по Челябинской области готовят ходатайство о награждении 15-летней школьницы из Чебаркульского района Виолетты Нуранбековой медалью «За спасение погибающих на водах». Она вытащила из полыньи двух детей.

Случай, за который 15-летнюю школьницу  из Чебаркульского района Виолетту Нуранбекову хотят наградить медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», произошел в деревне Коротаново еще 11 марта 2020 года.

Вечером двое мальчишек (учащиеся 3-го и 5-го классов) решили перейти траншею, выкопанную для чистки местного пруда. В искусственном водоеме стоял лед, но в некоторых местах имелись проталины. Края траншеи, по которым двигались мальчики, не выдержали и скатились вниз, дети оказались в ледяной воде.

"В это время из школы возвращались Виолетта и Эмилия Нуранбековы, они проходили неподалеку от места происшествия. Девочки услышали крики о помощи. Увидев в полынье детей, Виолетта не растерялась. Она скомандовала сестре бежать за взрослыми и найти сухие вещи, а сама побежала вниз траншеи. К тому времени один из мальчиков уже уходил с головой под воду, а второй безрезультатно хватался за кромку льда, которая ломалась", - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Виолетта смогла вытащить мальчиков из воды.

"Я не думала о том, что сама могу провалиться, даже не сразу осознала, что мы на льду.  Я видела только мальчиков, которые уходят под воду", - говорит Виолетта.

Сейчас сотрудники главного управления МЧС России по Челябинской области готовят ходатайство о награждении Виолетты медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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