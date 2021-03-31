Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»

Сегодня, 31 марта, силовики работали на мусорном полигоне «Южный» в Старокамышинске (Копейский городской округ, Челябинская область). Они изымали документы.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» директор ООО «Комтранссервис+» (управляет мусоросортировочным комплексом на полигоне) Руслан Ситдиков, правоохранительным органам необходимы были документы по контрагентам.

«К нам претензий нет. Все интересующие документы мы предоставили контролирующим органам», - сказал Ситдиков.

Министерство экологии Челябинской области после протестов жителей пообещало не расширять мусорный полигон под Старокамышинском. Об этом заявил глава ведомства Сергей Лихачев на заседании комитета по экологии Законодательного собрания.

Напомним, в середине октября прошлого года жители Старокамышинска заявили, что минэкологии области планирует расширить мусорный полигон предприятия АО «Втор-Ком». Южноуральцы опасаются, что по разработанной территориальной схеме к ним на полигон начнут возить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска и Коркино. После протестов в минэкологии отказались от проекта по его расширению.