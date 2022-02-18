Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области

Сегодня, 18 февраля, сотрудники ФСБ доставили на допрос в региональное следственное управление СКР заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Как сообщил источник агентства «Урал-пресс-информ», чиновник был задержан на рабочем месте.

Ранее в этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. По неофициальной информации, следственные мероприятия могли быть проведены в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при закупке медтехники по завышенным ценам.

В областном Минздраве подтвердили, что в ведомстве работали правоохранители.

«Работа в Министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе министерства. — Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие».

Отметим, что сотрудники ФСБ нагрянули в Минздрав не в первый раз. В сентябре 2021 года следователи уже проверяли документацию ведомства. Тогда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, Минздрав региона весной 2020 года закупил на федеральные средства три мультиспиральных компьютерных томографов из серии "Optima CТ540" стоимостью 46,5, 47 и 47,5 млн рублей. По мнению правоохранительных органов, общая стоимость закупки была превышена на 27 млн рублей.