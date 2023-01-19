СК после взрыва газа в Миассе начал проверку

В Миассе (Челябинская область) проводится проверка по факту получения травм местными жителями после взрыва газа в строящемся жилом доме.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 января в Миассе в строящемся частном доме взорвался газ. По предварительным данным, в больницу с ожогами различной степени тяжести поступили трое местных жителей, которые производили несанкционированное подключение газового оборудования для отопления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области ведется доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются факты произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.