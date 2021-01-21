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СК: заведующий кафедры УралГУФК взятки брал от студентов

Следственное управление СКР по Челябинской области рассказало за что был задержан заведующей кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктор Олефиренко. Он получал взятки со студентов за якобы сдачу ими экзаменов.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, по данным следствия, подозреваемый получил взятку в сумме более 20 тысяч рублей от студента за сдачу экзамена без фактической проверки знаний.

«Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктора Олефиренко задержали вчера с поличным при получении взятки.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». Максимальный срок наказания, который грозит заведующему кафедрой УралГУФК - до восьми лет лишения свободы.