Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

В Челябинске в результате коммунальной аварии образовался очередной каток на проезжей части.
Сегодня, 22-го января, выход воды случился в районе дома №37 на улице Мира в Металлургическом районе.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в настоящее время подрядная организация обрабатывает залитый водой участок дороги противогололедным материалом.
Данная авария – увы, далеко не первая в Челябинске этой зимой. Вода выливалась на проезжую часть и на улице Мира, и на Дегтярева, и на Бродокалмакском тракте, и на улице Чичерина.