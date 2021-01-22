Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

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Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

В Челябинске в результате коммунальной аварии образовался очередной каток на проезжей части.

Сегодня, 22-го января, выход воды случился в районе дома №37 на улице Мира в Металлургическом районе.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в настоящее время подрядная организация обрабатывает залитый водой участок дороги противогололедным материалом.

Данная авария – увы, далеко не первая в Челябинске этой зимой. Вода выливалась на проезжую часть и на улице Мира, и на Дегтярева, и на Бродокалмакском тракте, и на улице Чичерина.