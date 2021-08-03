Сотрудница соцзащиты Чебаркуля обвиняется в мошенничестве с детскими пособиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста управления социальной защиты администрации Чебаркуля, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая представила в органы социальной защиты пакет документов со сведениями о доходах - своих и супруга - для получения денежной выплаты на ребенка, и получила обоснованный отказ по причине превышения размера среднедушевого дохода от величины прожиточного минимума.

«Затем, преследуя цель незаконного получения выплаты, обвиняемая представила в органы соцзащиты заниженные сведения о заработной плате супруга, не указав его доход по основному месту работы, и получила денежные средства из бюджета в виде пособия в сумме более 160 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.