Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка

В Сатке (Челябинская область) сотруднице интерната предъявлено обвинение в истязании воспитанницы. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области воспитателю дома-интерната из Сатки предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По данным следствия, в период 2020 – 2022 годов воспитательница наносила побои несовершеннолетней воспитаннице дома-интерната.

Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.