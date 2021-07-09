Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции из Магнитогорска (Челябинская область) Рафаил Вагапов обнаружил возгорание в подъезде одного из жилых домов города, помог выбраться из задымленного подъезда школьнику и задержал поджигателя.

Возгорание в многоквартирном жилом доме произошло седьмого июля. Именно сотрудники филиала по Орджоникидзевскому району города Магнитогорска УИИ ГУФСИН Челябинской области первым обнаружил пожар.

Офицер находился на службе и направлялся в дом по улице Зеленый лог, 25 для очередной плановой проверки по месту жительства осужденного, состоящего на учете в инспекции.

Обнаружив сильное задымление на входе в подъезд девятиэтажного дома, капитан внутренней службы Вагапов незамедлительно вызвал экстренные службы. А сам, не дожидаясь приезда огнеборцев, закрыв дыхательные пути платком, поспешил найти очаг возгорания и оказать первую помощь, если есть пострадавшие.

Поднимаясь по лестнице, мужчина звонил и стучался в квартиры, оповещая жителей о возгорании. Помог выйти из охваченного густым дымом подъезда мальчику школьного возраста.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам пожарной охраны Вагапов рассказал, что ему удалось обнаружить источник задымления – горела обивка одной из входных дверей на втором этаже здания. Пожар удалось быстро ликвидировать. Его причиной мог стать поджог.

Чтобы раскрыть преступление по горячим следам Вагапов совместно с сотрудниками полиции начали опрос жителей дома о происшествии. Сотрудник УИИ предложил в первую очередь поговорить с хозяевами неблагополучных квартир. В одной из них дверь им открыл мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Гостям он представился Владимиром.

Сотрудник инспекции заметил, что ресницы, брови, борода и волосы на его голове были сильно опалены.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН региона, во время беседы в квартире Вагапов обнаружил в комнате стеклянную трёхлитровую банку с остатками легковоспламеняющейся жидкости.

Владимир признался, что в банке бензин и поджог совершил он. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по статье 167 УК РФ.

