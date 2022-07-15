Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством

Сотрудник уголовного розыска из Карталов (Челябинская область) нашел потерявшегося мужчину. Он страдал расстройством личности и стоял на учете у психиатра.

Заявление о пропаже мужчины поступило в дежурную часть МО МВД России «Карталинский» вечером седьмого июля 2022 года. Родственники рассказали, что в мужчина вышел из дома, расположенного в поселке Новониколаевка, и больше на связь с ними не выходил. Ситуация осложнялась состоянием его здоровья.

«Спустя двое суток непрерывных поисков старшему оперуполномоченному уголовного розыска Юрию Соколову поступила информация о том, что похожий мужчина был замечен на трассе Карталы-Магнитогорск в Нагайбакском районе. Пешеход был остановлен, полицейские установили, что мужчина является разыскиваемым карталинцем. Информация о том, что житель Карталов найден, была тут же передана родственникам», - рассказали в региональном полицейском главке.

Родственница мужчины выразила огромную благодарность сотруднику уголовного розыска за поиски пропавшего родственника.