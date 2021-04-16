Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске

Сотрудники отдела розыска Главного управления ФСИН России по Челябинской области задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске более десяти лет.

Как сообщили в ГУФСИН по Челябинской области, мужчина в 2009 году был осужден Советским районным судом за мошенничество к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На тот момент он являлся действующим адвокатом.

На оглашение приговора мужчина не явился, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск.

«Осужденному на протяжении нескольких лет удавалось скрываться от правосудия. Он менял место жительства и внешность. Чтобы выглядеть значительно старше своих лет, носил накладную бороду. Работал без официального трудоустройства», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска ГУФСИН области была получена информация о возможном местонахождении преступника. В итоге сегодня, 16 апреля 2021 года, на основании санкции суда он был задержан и взят под стражу.