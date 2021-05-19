Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад

Сегодня, 19 мая, в Челябинском областном суде огласили приговор 54-летнему Владимиру Смирнову, который вместе с товарищем жестоко расправился с женщиной. Пострадавшая скончалась от открытой черепно-мозговой травмы, сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд установил, что 15 сентября 2009 года Владимир Смирнов распивал спиртное во дворе дома своего приятеля и их общей знакомой. Между троицей возникли разногласия. Тогда друзья решили расправиться с женщиной.

«Смирнов взял молоток, не менее пяти раз ударил им по голове потерпевшей и один раз по туловищу. В это время его товарищ угрожал ей ножом и пинал по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подельники перенесли тело погибшей в домик летней кухни и спрятали в погребе», - рассказали в пресс-службе облсуда.

Останки женщины нашли летом 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий. ДНК-исследование и другие следственные действия позволили установить личность пострадавшей.

В отношении соучастника Смирнова уголовное преследование было прекращено, так как он скончался в 2011 году.

В суде Смирнов свою причастность к убийству отрицал. Он уверял, что с женщиной расправился его друг, который показал место, где спрятал тело.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование Смирнова раскрытию преступления и наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством суд признал особо опасный рецидив.

Смирнова признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж», ч. 2. Ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 16 годам колонии особого режима.