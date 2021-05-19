19.05.2021
«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
19.05.2021
Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
19.05.2021
Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
19.05.2021
В Григорьевских садах зацвели яблони
19.05.2021
Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
19.05.2021
Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
19.05.2021
Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог
12.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
01.05.2021
Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
27.04.2021
Житель Республики Беларусь, из-за своих долгов застреливший человека, отправится за решетку
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021