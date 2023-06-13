Суд смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой

Центральный районный суд Челябинска смягчил меру пресечения гендиректору «Медсервис-регион» Елене Селищевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке оборудования для минздрава региона.

Напомним, в январе 2023 года Челябинский областной суд изменил меру пресечения предпринимательнице, находившейся в следственном изоляторе, на домашний арест. В марте прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Дело рассматривает Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщили агентству в суде, Центральный районный суд изменил меру пресечения Селищевой - вместо домашнего ареста ей назначен запрет определенных действий. Решение было принято еще в мае.

По данным следствия, в период с первого марта по июль 2020 года Александр Кузнецов (на тот момент замминистра здравоохранения Челябинской области) гендиректор ЗАО «Медсервис-Регион» Елена Селищева вступили в сговор при проведении аукционов на поставку рентгеновских компьютерных томографов. Победа была обеспечена аффилированным с ЗАО компаниям. Контракты заключены по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Ущерб от действий предпринимательницы оценивают на сумму более 82 миллионов рублей.

Кузнецова сотрудники регионального УФСБ задержали 18 февраля 2022 года. А в августе 2022-го его отправили в отставку в связи с прекращением допуска к государственной тайне. В феврале 2023 года Центральный районный суд Челябинска от признал Кузнецова был признан виновным в совершении двух преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно- распорядительных полномочий на срок два года.

В мае 2023 года Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, изменил приговор. Суд исключил назначение дополнительного наказания - право занимать указанные выше должности.